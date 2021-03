Gezocht: meerdere huishoudens die samen één kavel kopen, bebouwen en gaan bewonen in Kampen

Voor het eerst in Overijssel: staten praten ‘plat’, want ‘we moeten zuinig zijn op het Nedersak­sisch’

28 februari Provinciale Statenleden van Overijssel kunnen hun borst natmaken. De maandelijkse vergadering is woensdag voor het eerst deels in het Nedersaksisch. Statenlid Dinand Leferink (VVD) uit Goor is blij. Hij strijdt al een paar jaar om het dialect op de kaart zetten. ,,Het is een bijzondere dag in de geschiedenis van Overijssel.’’