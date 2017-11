Gezond ontbijten met de burgemeester van Kampen

Kamper buurt geschokt: 'Nu een kat, straks een kind'

8 november ,,We zijn het zat. Nu is het een kat, de volgende keer een kind", zegt Larissa Koops. Zij woont in de buurt van de Jacob Catsstraat in Kampen en is een online petitie gestart. Het doel: De gemeente moet snel maatregelen nemen tegen hardrijders.