‘Gifschepen’ mogen spoedig lossen in Kampen, al weten schippers nog van niks

Lelystad ontstemd over onverwach­te komst gifschepen: ‘Wenselijk dat ze weer vertrekken’

12 augustus De gemeente Lelystad gaat ervan uit dat de binnenvaartschepen met het giftige gas fosfine in het ruim binnen een paar dagen vertrekken uit de gemeente. Wethouder David de Vreede is ontstemd. ,,Ook ik was onaangenaam verrast.” Er had eerder bekend moeten worden dat de graanschepen naar Lelystad voeren. Dan had de gemeente omwonenden kunnen informeren. Overslag gaat hoe dan ook niet in Lelystad plaatsvinden, aldus de gemeente.