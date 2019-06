Gluren van casco tot afbouw, dat kon in Kampen bij Dag van de Bouw

Een muurtje metselen. Dat doet het altijd goed tijdens de Dag van de Bouw, weet Roosdom Tijhuis uit ervaring. Ook in Kampen was dat zaterdag de meest populaire activiteit. Bij kinderen én bij vaders. ,,Die willen ook graag een stukje metselen’’, zegt woordvoerster Angela Vorsselman met een lach.

Zo'n 300 bezoekers kwamen vandaag naar het Stationskwartier in Kampen, een van de vier Overijsselse locaties van de Dag van de Bouw. Dit keer geen groot infrastructueel werk dat een kijkje in de keuken gunde, maar een project voor woningbouw. Roosdom Tijhuis liet publiek een kijkje nemen in drie huizen die samen het bouwproces van een woning laten zien. ,,Daarom hebben we dit jaar voor Kampen gekozen voor de Dag van de Bouw’’, zegt Vorsselman. Het gaat om een relatief groot project van het bouwbedrijf uit Rijssen. ,,We hebben het hier over gebiedsontwikkeling. Daarom kunnen we nu alles laten zien, van casco tot afbouw.’’

Virtual realtiy bril

Het Twentse bedrijf bouwt in het Stationskwartier 23 koopwoningen en 64 huurhuizen. Kinderen kwamen zaterdag voor activiteiten als een muurtje metselen of om even in een graafmachine te mogen zitten terwijl volwassenen vooral voor de huizen zelf kwamen. Een deel behoort volgens Vorsselman tot de toekomstige bewoners. ,,Met een virtual reality bril mochten door hun huis lopen. Daarmee konden ze meteen zien wat een verlenging van anderhalve meter doet met de woonkamer. Of hoe een dakkapel eruit ziet op het huis.’’