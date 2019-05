Go-Ahead eert toppers van toen bij reünie van de club van 1970

Uit heel Nederland kwamen ze naar het sportpark Middenwetering, om daar door de club met alle egards te worden ontvangen. ,,Die daar, met het grijze haar’’, wijst reünie-organisator Errit Drost zaterdagmiddag rond in de kantine van Go- Ahead om nog een legendarische spelers uit het eerste aan te wijzen. Het is geen handige aanwijzing, omdat zo ongeveer alle bezoekers van de reünie grijs zijn.

Plakboeken

Neemt niet weg dat het enthousiasme voor het Go-Aheadverleden nog steeds levendig aanwezig was, en de clubhistorie tot leven kwam dankzij plakboeken met vergeelde krantenartikelen en foto’s.

Keeper Jo van Putten genoot zichtbaar van de aanwezigheid van zoveel collega-spelers. ,,Altijd al een familieclub geweest’’, roemt hij Go Ahead. ,,Je kende iedereen, die is daar-en-daar familie van.’’

91 jaar

Met zijn negentig jaar had hij het record niet in handen; dat ging zaterdagmiddag naar Gerrit Gunnink met z’n 91 levensjaren. ,,Vijf, zes verschillende posities heb ik gehad bij Go Ahead’’, weet hij nog uit zijn carrière bij de club die begon in de jaren 50 en eindigde in 1976. ,,Maar toen voetbalde ik wel in de wat lagere klasse hoor.’’

Verhaal loopt door onder foto.

Volledig scherm Reünie bij Go-Ahead Kampen met leden die vóór 1970 bij de club voetbalden. Gerrit Gunnink (m), Dick Kiel en Dorus Kuipers (links) halen herinneringen op. © Foto Freddy Schinkel

Wat meneer Gunnink nog helder voor de geest staat; de trainingen, maar dan niet de fysieke trainingen op het veld maar de training op de vrijdagavond. ,,Dan kwamen we bij elkaar met z’n allen bij iemand thuis, dan hadden we een mentale training. Dan ging het vijf minuten over de wedstrijd en daarna hadden we gewoon goede gesprekken.’’

Biljartlaken

Met z’n 64 jaar is Dik Kiel de jongste reünist deze middag, met nog levende herinneringen aan het voetbalveld aan de overkant van de IJssel. Waar het veld er altijd zo prachtig bij lag. ,,Zo glad, dan hoefde je eigenlijk helemaal niet goed te voetballen’’, wijst de voormalige spits nog altijd in gedachten dat groene biljartlaken aan.