Go Ahead Kampen onderneemt stappen tegen vandalen

Sinds juni laait het vandalisme op sportpark Middenwetering weer op, zo schrijft de club in een brief aan burgemeester en wethouders. Het bestuur wil daarom op korte termijn in gesprek met het college. 'Het betreft moedwillige vernielingen van de velden en de voorzieningen eromheen, onder meer door middel van brandstichting. Het vandalisme en de baldadigheid leiden tot schade en kunnen leiden tot erger', schrijft voorzitter Theo Rietkerk. Hekken worden verbogen, gaas doorgeknipt, een dug-out is in elkaar gestampt, doelnetten in brand gestoken en velden liggen bezaaid met scherven van bierflesjes. Volgens Rietkerk loopt de onderhoudsploeg van de club hier wekelijks tegenaan.