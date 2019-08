Goed pruimenjaar voor de Natuurspeelplaats in Kampen

Havens Kampen lijken meewind te hebben door nieuwe vaarroute Reevediep

7:00 Ruim 5100 boten zijn sinds de opening van het Reevediep op 18 april, door de Scheeresluis gevaren. Dat is iets meer dan de verwachting van 12.000 boten per jaar, zegt Theo Sikkema, de teamleider Vaarwegbeheer bij de provincie Overijssel. Wat merken de havenmeesters in de Kamper jachthavens van het ‘rondje Kampen', dat nu ruim drie maanden gemaakt kan worden. Meren er meer passanten in de havens aan?