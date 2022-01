Goedkoper huisvestingsplan voor Kamper schietvereniging roept veel vragen op in de raad

Video Komt er een pumptrack in Kampen? Deze kinderen hopen van wel

Steeds meer kinderen in Kampen (en de rest van Nederland) stappen op de BMX-fiets. Tijd om daarop in te spelen, vindt een groep Kampense kinderen. Ze pleiten voor een zogenaamde ‘pumptrack’ in Kampen. Een petitie voor de track kreeg binnen een dag al vijfhonderd handtekeningen. ,,Alles eraan is leuk.”

15 januari