Goot midden op Noordweg in Kampen zorgt voor gevaarlijke situaties: 'Ik werd gelanceerd’

,,Laatst ben ik hier al een keer gelanceerd, ik viel op de grond. De auto's reden om me heen, maar het is hartstikke gevaarlijk. Het is bijna onmogelijk om over te steken.” Yvonne Hofman van cluster Mensen met een Beperking staat in de Noordweg in Kampen, waar de riskante rioleringsgoot ligt. ,,Het is niet alleen gevaarlijk voor alleen voor mensen met een beperking, maar ook voor ouderen met een rollator. Hier tegenover zit een ouderenflat. Wat nou als zij met hun wieltjes vast komen te zitten?”