Grafhorst viert oudejaarsdag dag eerder

Horeca grijpt kans in Kampen tijdens zondagsrust bij olie­bol­len­kra­men

9:10 Een oliebol kopen op de zondagse oudejaarsdag in Kampen? Kan best, maar niet bij de officiële oliebollenbakkers. Want waar de zondagsrust de verkoop van oliebollen verbiedt vanuit een kraam, grijpt de horeca haar kans. ,,Daar moeten ze wat aan doen'', vindt bakker Wim Meurs in zijn kraam op de Vispoort achter het Stedelijk Museum.