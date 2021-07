Grafhorst vreest overlast Schinkelpad door migrantenhotel

Volgend jaar maart of april moet het er komen te staan; huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Parallelweg in IJsselmuiden. Bedoeld voor 120 werknemers uit het tuinbouwgebied De Koekoek, die hier in woonunits van vier personen gezamenlijk worden gehuisvest. Ze worden voorzien van onder meer een sportveld. Het initiatief komt van vier min of meer lokale ondernemers; uitzendbureau VZM, aannemingsbedrijf Van Pijkeren, installatiebureau Cogas en transporteur Wezenberg Groep. De grond aan de Parallelweg pachten de vier initiatiefnemers de komende vijftien jaar van de gemeente Kampen, maar voor het zover is mogen eerst de inwoners van het nabijgelegen Grafhorst hun zegje doen over de plannen.