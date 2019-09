Grafplaat oud-burgemeester Brant veilig aangekomen in Kampen

De grafplaat van de in 1368 overleden burgemeester van Kampen maakt deel uit van een expositie over Koggestad Kampen. Brant vertrok in 1368 naar Lübeck (Duitsland) en reisde daarna door naar Skanör in Zweden, maar keerde nooit terug in Kampen. De burgemeester bezweek in Zweden aan de pest, en werd daar begraven. Zijn grafplaat lag lange tijd in de kerk van Skanör, en later in een museum in Lund. Het museum leent de grafplaat vanwege de expositie nu aan het Stedelijk Museum Kampen uit. Afgelopen weekeinde reed Van Mierlo met een lege kofferbak naar het museum, en keerde maandagavond laat terug in Kampen. Woensdagmiddag lichtte Van Mierlo voor het eerst het deksel van de kist waarin de grafplaat werd vervoerd.