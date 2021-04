Grasmaaierchauffeur Daniël voor rechter om fataal ongeluk in Kampen waarbij Fleur (6) overleed: ‘Het blijft altijd spoken’

update&videoNietsvermoedend begon Daniël V. (22) die ochtend aan zijn klus: een gemeentelijk speelveld in zijn woonplaats Kampen maaien. Een uur later had zich een drama voltrokken: de 6-jarige Fleur kwam tijdens het speelkwartier van school onder zijn maaier terecht en overleefde de aanrijding niet. ,,Het blijft altijd spoken.”

Tweeënhalf jaar na dato stond V. vandaag voor de rechtbank in Zwolle en hoorde 180 uur werkstraf eisen wegens schuld aan het ongeval. Hij had beter moeten opletten, vond de officier van justitie, al gaf ze aan dat ook de gemeente Kampen en de basisschool een rol spelen in de zaak.

Het fatale ongeval gebeurde op 12 september 2018, toen V. als 19-jarige scholier volop genoot van zijn leerwerkplek bij de gemeente Kampen. Een oudere, ervaren collega had hem bijgebracht hoe hij de zitmaaier moest bedienen en met hem geoefend op grote lege grasvelden.

Huppelend meisje

Hoe anders is de situatie op de dag van het ongeluk. V. wordt verzocht naar de Kamper wijk Onderdijks te gaan om het gemeentelijk grasveld met kabelbaan te maaien. Een plek waar leerlingen van de nabijgelegen basisschool Villa Nova in de pauze ook mogen spelen onder toeziend oog van leerkrachten.

Als V. begint ziet hij kinderen lopen. Een meisje in een knalroze jasje huppelt zelfs achter de maaier aan. Het voelt niet goed, zegt hij tegen de rechter. Hij besluit naar een rustiger deel te gaan, ‘de bult’ bij de kabelbaan. Maar ook daar is op zeker moment weer een groepje kinderen.

Quote Ik zat op mijn knieën, trok het gras uit de grond en zat te krijsen”

Hij toetert en gebaart dat ze weg moeten gaan. Dat doen ze. V. zet de maaier in de achteruit en kijkt over zijn schouder terwijl hij begint te rijden. Dan ziet hij Fleur als het ware door de lucht zweven. Hij remt, maar trapt door de rem heen. Bij de tweede poging staat de maaier wel stil. V. ziet Fleur onder zijn machine liggen en schiet vol in de paniek. ,,Ik zat op mijn knieën, trok het gras uit de grond en zat te krijsen.” Dan herpakt hij zich, belt 122 en start met reanimeren, wat hij als EHBO-vrijwilliger geleerd heeft.

Fleur overlijdt vijf dagen later in het ziekenhuis en V. gaat door een diep dal. Inmiddels gaat het wat beter, maar: ,,Het blijft altijd spoken.”

Of hij zich schuldig voelt, vraagt de rechter. ,,Deels niet, deels wel. Ik voel me schuldig tegenover de ouders. Ik was de bestuurder en ik draag die verantwoordelijkheid met me mee. Ik had als de sodemieter weg moeten gaan toen die kinderen kwamen.”

Bloemen bij de plek van het fatale ongeluk. © Foto Freddy Schinkel

Met de familie en met name de moeder van Fleur heeft V. een goed contact opgebouwd. ,,Ze hebben mij hartelijk en liefdevol ontvangen en door hun verhalen heb ik Fleur een beetje leren kennen.” Samen bezochten ze de herdenkingsplek voor Fleur op het grasveld en ze spreken elkaar af en toe nog.

Quote Misschien had hij het anders moeten doen maar dat geldt ook voor de school en de gemeente Annick, moeder van Fleur

Als moeder Annick de rechtbank toespreekt zegt ze over V.: ,,Het maken van verwijten maakt voor mij het verlies niet minder. Er was geen sprake van roekeloosheid. Misschien had hij het anders moeten doen maar dat geldt ook voor de school en de gemeente.”

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het ook aan het toezicht van de school schortte: er was geen leerkracht in de buurt. Er waren ook geen afspraken tussen gemeente en school over het (vooraf melden van het) maaien en het ontbrak aan instructies voor V. over wat te doen bij de aanwezigheid van kinderen. Ook bleek aan de veiligheid van het maaien zelf het nodige te verbeteren. De gemeente heeft inmiddels de maaiers uitgerust met een achteruitrijcamera, een zwaailicht en een beugel.

Jonge en onervaren werknemer

V. is niet de enige betrokkene in de zaak, stelt de officier van justitie. ,,Ook de gemeente en de school hebben een rol, maar hij heeft de grasmaaier bestuurd. Ook al was hij een jonge en onervaren werknemer, hij had zich er beter van moeten vergewissen dat het gebied echt vrij was.”

Getekend voor het leven

Volgens advocaat Henk Voors is V. ‘getekend voor het leven’ en is vrijspraak of schuldigverklaring zonder strafoplegging meer op z’n plek. ,,Je moet kijken naar het geheel, naar zijn gedragingen maar ook naar de overige omstandigheden. Hij moest nauwelijks opgeleid en begeleid naar een locatie die hij niet kende en waar zich een bijzondere situatie kon voordoen. Hij stond er alleen voor en moest zich maar zien te redden.’’

Uitspraak 12 mei.

Bekijk hier dronebeelden na het ongeval in 2018: