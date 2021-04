Grasmaaierchauffeur hoort werkstraf eisen na fataal ongeluk in Kampen waarbij 6-jarige Fleur overleed

Het ongeluk gebeurde onder schooltijd op een grasveld nabij basisschool Villa Nova in Kampen , waar de kinderen in de pauze mochten spelen onder toezicht van leerkrachten. V. liep stage bij de gemeente Kampen en was als invaller gevraagd om deze dag het gras te maaien op de groenstrook.

Struikelen

Opletten

De officier van justitie zei rekening te houden met de verschrikkelijke samenloop van omstandigheden. Toevallig was er net geen leerkracht in de buurt, het was de eerste keer dat V. op deze plek moest maaien en de maaibeurt was niet vooraf door de gemeente gemeld bij de school. Ook was de maaier niet voorzien van een achteruitrijcamera. Toch had ook de verdachte een eigen verantwoordelijkheid, hield ze hem voor, en had hij beter moeten opletten of alle kinderen weg waren. Ze eiste 180 uur werkstraf.