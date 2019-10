Gratis bestaat ook niet meer bij Weggeefschuur Kampen

Bouw regionaal warmtenet Koekoeks­pol­der stap dichterbij

30 oktober Met de opening van een nieuwe biomassacentrale, donderdagochtend, is weer een belangrijke bouwsteen gerealiseerd voor een warmtenet in de Koekoekspolder, tussen IJsselmuiden en Zwolle. Samen met geothermie bronnen en mogelijk later ook zonne-energie moet dit netwerk er rond 2030 voor zorgen dat zowel de kassen in het tuinbouwgebied als de huizen in wijken van omliggende woonkernen kunnen worden verwarmd.