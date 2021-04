Grietje krijgt op 84-jarige leeftijd nog lintje in IJsselmuiden: ‘Nooit meer verwacht’

Kampen houdt zorgcow­boys buiten de deur: voortaan minder keus voor inwoners met W­mo-ondersteu­ning

22 april Het aantal zorgaanbieders dat huishoudelijke hulp, individuele begeleiding of dagbesteding mag aanbieden in Kampen zal drastisch worden beperkt. Dat staat in de nieuwe inkoopstrategie voor Wmo-voorzieningen die deze week ter goedkeuring is voorgelegd aan de gemeenteraad. De nieuwe aanpak moet zorgcowboys buiten de deur houden, de kwaliteit verhogen en de kosten verlagen, zegt ‘zorgwethouder’ Jan Peter van der Sluis.