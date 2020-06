Groeit Kampen straks óver de N50 heen? ‘We zien dat het gevoelig ligt’

pollWat is belangrijker? Werkgelegenheid dichtbij huis of behoud van ‘vrije uitloopruimte’ om na het werk ook nog een beetje te kunnen recreëren en genieten van de natuur. Dat is zo’n beetje het dilemma waarvoor de inwoners van het ‘eiland Kampen’ de komende maanden staan.

De stad zoekt namelijk ruimte voor uitbreiding, eerst voor bedrijventerreinen maar later ook voor woningen. De tijd dringt, want in 2024 is de industriegrond in Kampen naar verwachting uitverkocht.

Dat komt door bovengemiddelde economische cijfers. De werkgelegenheidsgroei kwam in 2018 op 4,5 procent, ongeveer het dubbele van het regionale en landelijke gemiddelde. Tussen 2013 en 2019 nam het inwonertal met ruim 5 procent toe, ook ruim boven het regionale cijfer.

Ruimte schaars

Moet de stad groeien? En zo ja, waar dan? Op het eiland wordt de ruimte schaars. Wie de kaart bekijkt ziet dat het ongeveer in het midden wordt doorsneden door de N50. Rechts daarvan is alles volgebouwd, links is weidelandschap. Grote uitbreidingen kunnen alleen daar. Aan de overkant van de IJssel ligt namelijk het als cultuurhistorisch waardevol beschouwde Nationaal Landschap IJsseldelta, waarvan Kampereiland en de polder Mastenbroek deel uitmaken.

Volledig scherm Op het 'eiland Kampen' is de ruimte schaars aan het worden. © Anke Arts

Drie scenario’s

Vrijwel onopgemerkt, door de coronacrisis, heeft het gemeentebestuur de eerste stappen gezet richting een keuze. Inhoudelijke besluiten zijn er nog niet genomen. Wel is afgesproken dat de gemeenteraad in de loop van dit jaar moet aangeven welk van drie scenario’s moet worden uitgewerkt.

Het eerste scenario is: niet uitbreiden maar inbreiden en bestaande terreinen een opknapbeurt geven. Het tweede is geclusterde uitbreiding. Mogelijke opties zijn de haven met industrieterrein in de Melmerpolder of buiten het grondgebied van Kampen bedrijventerrein H2O bij knooppunt Hattemerbroek verder ontwikkelen tot regionaal bedrijvenpark. En het derde voorziet in nieuwe, kleine bedrijvenparken op verschillende plekken in de gemeente.