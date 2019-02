Groen licht voor hervatten baggeren in Buitenhaven Kampen na bodemvervuiling

,,Er is nu voldoende in beeld waar de vervuiling zit en hoe ermee moet worden omgegaan", aldus Meijering. De wethouder verwacht dat ‘binnen nu en een aantal weken’ het baggeren wordt hervat. ,,De aannemer gaat een plan opstellen voor het hervatten van de werkzaamheden.”

Vier maanden

Het baggeren van de Nieuwe Buitenhaven ligt inmiddels vier maanden stil. Medio oktober werden de werkzaamheden stilgelegd, omdat baggeraars in aanraking kwamen met een lage concentratie van het zeer giftige blauwzuurgas. De GGD concludeerde dat het gif niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid, zolang het onaangeroerd blijft.

Uiteindelijk waren drie aanvullende onderzoeken nodig om duidelijk te krijgen welke plekken in de haven vervuild zijn en hoe ernstig de verontreiniging is. De vervuiling is zeer waarschijnlijk in het slib terecht gekomen door een gasfabriek, die decennia lang naast de haven stond en in het gebied voor veel vervuiling zorgde.