Groen licht voor ‘migrantenhotel’ aan Tuindersweg in IJsselmuiden

Vanaf nu één dag per maand gratis naar het museum in Kampen: ‘Je loopt toch sneller even binnen’

Meer mensen in aanraking laten komen met kunst en cultuur. Ook als je denkt dat dat niks voor je is, of als je geen geld hebt voor een kaartje. Dat is het idee achter de gratis openstelling van het Stedelijk Museum in Kampen, op elke eerste woensdag van de maand. Vandaag was de primeur. ,,Kunnen we zo doorlopen?’’

7 december