Groen licht voor ‘Werkcafé 2.0’ bij Impact in Kampen

Plas­ticfles­sen­ma­ker Schotte vertrekt met tegenzin uit Kampen: ‘Heeft ons ontzettend veel geld gekost’

19 juni Een van de oudste en grootste productiebedrijven van Kampen, Schotte Kunststoffen BV, verlaat de stad en bouwt een gloednieuwe fabriek in Ens. Het bedrijf telt circa 80 werknemers en is gespecialiseerd in kunststof verpakkingen. Volgens technisch directeur Richard Zwaan was Schotte veel liever in Kampen gebleven.