Groenling in IJsselmuiden kan straks weer even ademhalen

De school verhuisde in 2015 van de Groenendael naar een nieuw gebouw in nieuwbouwwijk Het Meer. Daar begon de Groenling met 12 lokalen. Het aantal leerlingen is inmiddels opgelopen tot meer ruim boven de 300. Op het plein staat noodlokalen, personeelsruimtes zijn in gebruik voor lessen. Het is behelpen, weet Henk ter Wee, bestuurder van de Iris Vereniging waar de Groenling onder valt. ,, Maar het duurt gewoon even voordat er een oplossing komt.’’

De school krijgt twee extra lokalen en een kantoor. Een plaatselijk bouwbedrijf is net begonnen met de nieuwbouw die in mei opgeleverd wordt. Iets later dan verwacht, door omstandigheden waar de school volgens Ter Wee zelf niets aan kan doen. Na de zomervakantie gaat de Iris Vereniging weer om de tafel zitten met de gemeente Kampen die gaat over huisvesting van scholen.

Al weer bijna klem

De school zit dan alweer bijna klem. Het aantal leerlingen groeit volgens prognose, stelt Ter Wee. De school staat in een nieuwe wijk met jonge gezinnen. Uitbreiding als voorschot op de toekomst is geen gebruik in het onderwijs. ,,Dat snap ik ook wel. Als gemeente wil je niet investeren in leegstand, je bouwt pas als je zeker weet dat het nodig is.’’