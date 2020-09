GroenLinks-wethouder Kampen jaar lang bedreigd: verdachte (80) morgen voor rechter

Wethouder Irma van der Sloot (GroenLinks) van Kampen is een jaar lang gestalkt en ernstig bedreigd. Een 80-jarige inwoner van Kampen is afgelopen juni aangehouden voor de bedreigingen. Morgen is de eerste inleidende zitting in deze strafzaak in de rechtbank in Zwolle.