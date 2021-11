Groentekraam in Kampen vertrekt na 34 jaar: ‘Of we zijn weggepest? Ja, eigenlijk wel’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Positieve tests lopen in Oost-Nederland weer op: meeste zorgen in Rijs­sen-Hol­ten en Berkelland

Na een daling gisteren van het aantal positief geteste inwoners in Oost-Nederland, is er afgelopen etmaal weer een stijging te noteren van 186 coronabesmettingen. In totaal werden er 2076 positieve tests bij de GGD's afgenomen, terwijl dat aantal een etmaal eerder 1890 bedroeg.

17:44