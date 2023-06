Grondeigenaar Boven Havengebied in Kampen furieus over krakers: ‘Ze gooiden stenen achter me aan’

Het 8ste Werk in Kampen maakt zich op voor eerste bewoner: ‘Hier kunnen mensen hun leven weer op de rit krijgen’

In oktober 2021 zouden de appartementen van Het 8ste Werk opgeleverd worden, maar vooralsnog woont er nog niemand in deze kleinschalige woonlocatie in Kampen. In juli gaat dat veranderen. De appartementen voor mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben en in hun eigen netwerk geen onderdak kunnen vinden zijn bijna klaar.