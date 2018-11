Groot onderhoud aan kademuur in Kampen

Kalk, mos, scheuren en loszittende stenen. De kademuur langs de Buitenhaven in Kampen is toe aan groot onderhoud. Maandag is begonnen met de maandenlange reparatie.

,,Er is niets aan de hand met de veiligheid", haast Paul Kiekebosch zich te zeggen. Hij is projectleider namens Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). ,,We zitten in het stormseizoen. Als de veiligheid in het geding zou zijn, hadden we deze klus zeker niet op dit moment gedaan; zouden we niet eens toestemming voor krijgen.”

Het is nog geen jaar geleden dat in januari het IJsselwater tot twee keer toe tegen de kademuur aan beukte.

Waterkering

Het is vooral een ‘esthetische’ reparatie, zegt Kiekebosch. De kademuur is in 2001 gebouwd. De waterkering bestaat uit drie delen: een stalen damwand, de betonnen opbouw en het metselwerk. Met de damwand en de opbouw is niets mis, maar na zeventien jaar is duidelijk te zien dat het metselwerk lijdt onder de invloeden van het weer en af en toe een aanvaring met een bootje in de naastgelegen haven.

Tijdens een inspectie zijn er op de muur kalkvorming, mos, scheuren en loszittende stenen gezien. Vooral de kantelen zijn dringend aan onderhoud toe. Dat zijn de vierkante blokken die op de muur zijn gemetseld en de kademuur een historisch karakter moeten geven. Van dit deel van de muur worden de meeste voegen vernieuwd of zelfs complete stukken metselwerk vervangen. ,,Er zitten scheuren en barsten in", weet Kiekebosch. ,,Op sommige plekken zit er zulke grote beschadiging aan, dat het beter is om de stenen er af te halen. Het is tijdrovend werk.”

Waterafstotend