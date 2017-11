Groot onderhoud Stadsbrug Kampen 1 miljoen euro duurder

De oversteek van de IJssel tussen Kampen en IJsselmuiden werd in 1999 gebouwd. De kosten: 35 miljoen gulden. Het plan was om in 2016 groot onderhoud uit te voeren. Maar de gemeente Kampen had twee jaar geleden het geld op andere plekken nodig, dus werden de werkzaamheden uitgesteld tot 2018. Dit uitstel en het door bezuinigingen achterstallige onderhoud in de afgelopen jaren zijn belangrijke redenen voor de meerkosten. De Stadsbrug blijkt er slechter aan toe te zijn dan gedacht, al is de veiligheid niet in het geding.