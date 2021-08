Groot pand komt leeg te staan in Kampen: Modeketen C&A vertrekt

kaart ‘Zorgelijke stijging’ van aantal zelfdodin­gen onder twintigers: ‘Er is iets aan de hand’

18 augustus Onder jongeren in de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar is in de eerste maanden van de 2021 een zorgelijke stijging van het aantal zelfdodingen te zien. Dat zegt de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS). Het cijfer stabiliseert sinds april, maar is in vergelijking met de periode vanaf 2013 behoorlijk hoger.