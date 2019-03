Grootste deel dwangsom Hoeben voor lozingen in Kampen van de baan

Van een dwangsom van een ton wegens olielozingen door Hoeben in Kampen is nog maar een tiende over. Dat bleek dinsdag bij de bestuursrechter in Zwolle. Het bedrijf investeerde voor 2,5 ton om dergelijke lozingen in de toekomst te voorkomen, zei raadsman Maakal.

Tot twintig keer werd er afgelopen jaren bij de rioolzuiveringsinstallatie in Kampen olie in het water aangetroffen dat afkomstig was van het terrein van Hoeben. Het metaalbedrijf, dat sinds een aantal jaren ook schepen sloopt, gaf de gemeente zelf aan dat de norm van 50 milligram olie per liter water was overschreden. Aanvankelijk legde de gemeente Kampen een dwangsom op van een ton. Dat werd later bijgesteld tot 50.000 euro, want dat is het maximumbedrag dat de gemeente hier op kon leggen. Maar de dwangsom werd te laat ingevorderd.

Verjaard

Het bedrijf meent dat de hele vordering verjaard is, de gemeente is het oneens. Eén overtreding van december 2018 staat nog overeind. Daarop is een dwangsom ter grootte van 10.000 euro opgelegd. Het was met 365 milligram olie per liter water een forse overschrijding, zei een medewerker van het waterschap.

Volgens advocaat Siebrand Maakal heeft Hoeben het lozingsprobleem voortvarend aangepakt. ,,Het is een vervelende periode geweest voor het bedrijf. Het wil toonaangevend zijn op gebied van scheepssloop. We willen dit afsluiten en terug naar de normale verhoudingen met het bevoegd gezag.’'

Scheepssloperij

Op milieugebied loopt Hoeben voorop in vergelijking met de enige twee andere scheepssloperijen in Nederland, zegt de advocaat. Sterker nog: de lozingseisen voor Hoeben zijn strenger dan voor een ander bedrijf in dezelfde Zuiderzeehaven. ,,Dat is niet uit te leggen.’' De gemeente erkent dat er iets is misgelopen. Nieuwe dwangsommen zitten momenteel niet in de pijplijn. Maar de lozing van december vorig jaar is niet verjaard. En dus vindt de gemeente dat er betaald moet worden.