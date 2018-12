Grote baas van ProRail: Ik baal als een stekker van het Kamperlijntje

ProRail heeft in de regio een flater geslagen met het Kamperlijntje. Provincie en gemeenten vinden het een onwaarschijnlijke blunder en bij reizigers staat ProRail voor lul.

,,Dat is jullie opvatting, hè’’, antwoordt Pier Eringa. ,,En zo schrijven jullie het ook op. We verspijkeren 2 miljard euro aan het spoor en hier in de regio zijn twee voorbeelden waar het even niet zo goed is gegaan. Zwolle-Kampen hadden we willen elektrificeren met een baansnelheid van 140 kilometer per uur, maar gaandeweg bleek de ondergrond niet goed genoeg. Is dat een flater en ramp van jewelste’’, vraagt de president-directeur van ProRail zich hardop af. ,,Het ergste wat de regio kan overkomen? Nee! Is het vervelend? Ja. Lossen we het op? Ook ja. Wij vinden: je kunt gewoon rijden met twee extra machinisten voor een snelle omkeer in Zwolle en Kampen en een stop op station Stadshagen. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren.”