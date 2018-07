Grote bok houdt hefdeel van Stadsbrug Kampen op zijn plek

Sneuvelt het warmtere­cord van Warnsveld vandaag? Het gaat erom spannen....

27 juli Het warmterecord dreigt te sneuvelen. In Hoek van Holland werd om 16.00 uur een temperatuur gemeten van 37.9 graden. Het record is nog altijd in handen van Warnsveld, waar het kwik in 1944 steeg naar 38.6 graden.