Grote brand bij Recycling Kampen onder controle, bedrijventerrein deels afgesloten

update & videoEen grote brand heeft vannacht een opslagloods met afval van het bedrijf Recycling Kampen in de as gelegd. Het vuur is inmiddels onder controle maar er komt nog steeds veel rook vrij. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met nablussen.

Als gevolg van de brand zijn is een deel van bedrijventerrein Haatlanden hermetisch afgesloten. Zeker tien bedrijven kunnen niet open. Tientallen vrachtwagens staan al uren te wachten totdat ze het terrein op kunnen, andere trucks kunnen juist het bedrijventerrein niet af. Bedrijven en particulieren die afval kwijt willen kunnen voorlopig terecht bij de Rova, meldt de gemeente Kampen in een persbericht.

Dat het bedrijventerrein deels op slot is zolang de brandweer nog bezig is, treft onder meer het bedrijf Graansloot bv, dat zich bezighoudt met de overslag van graan. Eigenaar Bert Weever noemt het een ramp, zeker omdat het nu topdrukte is bij het bedrijf. ,,Normaliter rijden er zo'n vijfhonderd vrachtwagens per dag af en aan.''

Dikke rookwolken trokken vannacht en vanochtend vroeg over de N50 richting Flevoland en waren in de wijde omgeving te zien. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving van Kampen waren opgeroepen om te helpen.

De brand in de loods aan de Oslokade op bedrijventerrein Haatlandhaven ontstond rond 03.00 uur vannacht. Voor de Veiligheidsregio IJsselland is de brand ‘zeer groot’. Dat heeft onder meer te maken met de grootte van het pand, zegt woordvoerder Laura Burgman. Bovendien was het relatief lastig om aan voldoende bluswater te komen op die locatie.

Door de brand als 'zeer groot' aan te merken kon de Veiligheidsregio extra hulptroepen naar Kampen dirigeren, waaronder tankautospuiten die voor voldoende bluswater kunnen zorgen.

Oorzaak

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Dat moet later onderzoek uitwijzen. Burgman: ,,We richten ons nu eerst op de bestrijding van de brand.''

De afgelopen jaren deden zich al vaker schrootbranden voor op bedrijventerrein Haatlanden in Kampen. Recycling Kampen is hier al 25 jaar gevestigd en richt zich op het bewerken, verwerken en inzamelen van bouw,-sloop- en bedrijfsafval. Zowel particulieren als bedrijven kunnen er terecht. Het bedrijf is gespecialiseerd in het recyclen van alle steenachtige stoffen.

Volledig scherm De brand in Kampen vanuit de lucht. © Maarten de Vet

Volledig scherm Brand aan de Oslokade in Kampen. © Stefan Verkerk

Volledig scherm Vrachtwagens kunnen het bedrijventerrein Haatlanden niet op vanwege de brand bij Recycling Kampen. © Jaap Selles

Volledig scherm De brand in Kampen vanuit de lucht. © Maarten de Vet

Volledig scherm De brand in Kampen vanuit de lucht. © Maarten de Vet

Volledig scherm De loods moet als verloren worden beschouwd. © Stefan Verkerk