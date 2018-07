Grote brand op bedrijventerrein Kampen: rook trekt richting Flevoland

De dikke rookwolken trekken over de N50 richting Flevoland en zijn in de wijde omgeving te zien. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving van Kampen zijn opgeroepen om te helpen.

De brand aan de Oslokade op bedrijventerrein Haatlandhaven ontstond rond 03.00 uur vannacht. Voor de Veiligheidsregio IJsselland is de brand ‘zeer groot’. Dat heeft onder meer te maken met de grootte van het pand, zegt woordvoerder Laura Burgman. Bovendien is het relatief lastig om aan voldoende bluswater te komen op die locatie.

Last

Weggebruikers op de N50 en mensen die op de 'route' van de rookwolken wonen, kunnen last hebben van de rook, weet Burgman. Ramen dichthouden en ventilatie uit, adviseert zij. De brandweer verricht metingen om te beoordelen of de rook schadelijk is.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Dat moet later onderzoek uitwijzen. Burgman: ,,We richten ons nu eerst op de bestrijding van de brand.'' Ze verwacht dat het blussen tot in elk geval diep in de ochtend plaats zal vinden.