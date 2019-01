Grote drukte bij jaarlijks open huis Broshuis Kampen

Lesbische Marjorie (23) uit Kampen: ‘Ik mag van God zijn wie ik ben’

9:30 Niet mogen zijn wie je bent brengt Marjorie van Zaane (23), lesbisch en opgegroeid in een streng gereformeerd milieu, aan de rand van de afgrond. De Kampense verlaat haar oude wereld en hervindt geluk en geloof. ,,Ik koos voor mezelf. Als ik dat toen niet had gedaan, had ik hier nu niet gezeten. Dan was ik dood of doodongelukkig.’’ Woedend is Marjorie, als ze hoort over de Nashville-verklaring. ,,Ga er weg!’’, is haar advies voor lotgenoten die ongelukkig in de kerk zitten.