Grote Kamper Popquiz wijkt uit naar Stadsgehoorzaal

Bureniniti­a­tief in Kampen zucht onder stikstofre­gels

30 november Het project ‘Groene Buren’ in het Onderdijks is vertraagd. Juist door de aangescherpte milieuregelgeving. ,,Het is extra zuur’', erkent Mara Breunesse namens het bureninitiatief. ,,Juist voor zo’n blij project.’'