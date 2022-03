Grote schrootbrand bij Regelink Kampen: dikke rookwolken trekken over industrieterrein Haatlandhaven N50 afgesloten

Dikke rookwolken trekken over industrieterrein Haatlandhaven in Kampen. Hier woedt een grote brand bij Regelink Schroothandel in Kampen. De N50 is volledig afgesloten. De Haatlanderdijk en de N307 zijn deels afgesloten vanwege de rookwolken. Het is de vijfde brand bij Regelink sinds oktober 2014.