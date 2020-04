Grote trek naar tulpenvelden in Flevoland blijft uit

videoDe trek naar de tulpenvelden in de Noordoostpolder is met Pasen uitgebleven. Het lijkt er op dat het publiek hiermee gehoor heeft gegeven aan de oproep de bollenvelden in die regio te mijden. Ook de velden rond de Dronten zien niet massaal bezocht.

Geen taferelen met mensen tussen de rijen bollen, zegt Piet Takken van het Tulpenfestival in de Noordoostpolder, dat met Pasen had moeten beginnen. ,,Hier begint de bloei net. Het is nog lang niet zo mooi als het kan zijn. Het is wel warm geweest afgelopen week, maar nu remt het weer wat af. Het is gewoon nog wat aan de vroege kant.’’ Hele percelen in bloei, daar was volgens Takken ook echt geen sprake van.

Volledig scherm Tulpenvelden aan de Monnikenweg in Nagele. © Foto Freddy Schinkel

Door de coronacrisis is het Tulpenfestival van de evenementenkalender gehaald. De streek was klaar voor de toestroom van publiek totdat het virus de boel verpestte. ,,We hadden alles in de steigers staan, we hadden er veel tijd in gestoken en dan moet je een beslissing nemen die veel geld kost. Dat was niet fijn’’, zegt Takken. Van een bollenfeestje is dit jaar geen sprake in de Noordoostpolder. Telers gooien massaal bloemen weg omdat er geen markt meer voor is.

Quote Iedereen kan met eigen ogen zien als het zo ver is Piet Takken, Tulpenfestival Noordoostpolder

Wanneer de meeste velden er wel op zijn mooist bij staan, wil hij niet zeggen. ,,Het hangt er af van waar ze geplant zijn, de soort, het weer en nog veel meer. Iedereen kan met zijn ogen ook wel zien als het zover is. Dat moment bepaalt Moeder Natuur.” Takken wil eigenlijk niemand op het idee brengen te gaan kijken. ,,Wel jammer hoor, want ons product is zo mooi.’’

Enkeling tussen de tulpen

Ook op de velden rond Dronten was het ook niet druk. Volgens Herman Vermeer, voorzitter van de Tulpenroute Flevoland, waagde hier en daar een enkeling zich tussen de tulpen. ,,Maar als dan werd gevraagd of diegene naar huis wilde gaan, dan werd daar ook gehoor aan gegeven. Het was echt heel erg rustig.’’