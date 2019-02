Grote twijfels bij omstreden rubber op nieuw kunstgrasveld in IJsselmuiden

Video Vervuiling in Buitenha­ven Kampen blijft onduide­lijk na twee onderzoe­ken

30 januari Wat is er toch aan de hand in de Nieuwe Buitenhaven in Kampen? Voor de derde keer is aanvullend onderzoek nodig naar de bodemvervuiling. Wat blijkt: ook in het midden van de haven is een sterk verhoogde concentratie zware metalen aangetroffen.