Haal de slee maar te voorschijn: sneeuwpret komt er (heel even) aan!

Hoera, het sneeuwt! Veel is het nog niet, die paar vlokken die zojuist op de Veluwe, rond Zwolle en in de Achterhoek naar beneden dwarrelden, maar het is wel de voorbode van een kortstondig sneeuwdekje dat we dit weekend mogen verwachten in de regio.

De weersvoorspellers zijn het er allemaal over eens: er komt sneeuw aan. Limburg uitgezonderd, waar vorige week al winterse beelden opdoken, is het inmiddels bijna een jaar geleden (22 januari) dat er in heel Nederland sneeuw lag. De grootste kans op een sneeuwballengevecht of het maken van een ouderwetse sneeuwpop is zaterdagavond en zondagochtend.

Enkele centimeters

Dankzij een neerslaggebied vanuit het westen, dat zaterdagmiddag eerst regen laat vallen. Later gaat dat over in (natte) sneeuw. Buienradar verwacht dat in de avond in het hele land gaat sneeuwen. In het westen van het land wordt 3-5 cm berekend, in de oostelijke helft 1-3 cm.

Volledig scherm Verwachte sneeuwval in de nacht van zaterdag op zondag. © Weer & Radar

Dikke kans dus dat je zondagochtend wakker wordt in een witte wereld, maar als je daar van wilt genieten, moet je snel zijn. Vanuit het westen treedt de dooi in en die overgang kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De dooiende sneeuw kan glad zijn en er wordt her en der ijzel verwacht.

Daarna is het voorlopig gedaan met de winter en hebben we te maken met hogere temperaturen en wisselvalliger weer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.