Hagedoornweg in de Koekoek hobbelt alweer

Politie tast nog in het duister over wie de dode man is die deze zomer in 's Heeren­broek werd gevonden

23 oktober Ondanks een oproep en uitgebreid onderzoek is het voor de politie nog niet helder wie de dode man is die deze zomer in 's Heerenbroek werd gevonden. ,,De man is nog niet begraven’’, zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch.