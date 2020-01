HaJo uit IJsselmuiden beleeft een ‘vettige drukte’ in de oliebollentijd

videoHet worden weer drukke tijden voor Hans Sneeloper van de IJsselmuider onderneming 'Vetservice HaJo'. Nu de oliebollentijd weer achter de rug is, verwacht Sneeloper toch wel weer een piek in de hoeveelheid afgewerkte oliebollenolie die hij weer levert aan bedrijven die er biodiesel van maken. In maart 2013 begon hij met zijn vetservice, en nog niet eens uit eigen ervaring.

,,Zelf hebben we niet eens een frituurpan, maar van vrienden hoorde ik dat ze het afgewerkte frituurvet lastig kwijt konden. Want het vet door de gootsteen of het toilet wegspoelen mag niet''. Sneeloper bedacht een systeem waarbij particulieren een gratis emmertje konden krijgen om het vet in te verzamelen. Een SMS'je of mailtje naar hem is voldoende om een volle emmer met frituurvet, olie of zelfs mayonaise op te komen halen en een nieuwe te komen brengen.

Van deur tot deur

,,Zo ben ik begonnen, van deur tot deur en zelfs op de fiets'', weet hij nog uit zijn begintijd. ,,En nu heb ik zo'n drieduizend adressen die een emmertje hebben staan.'' Die leveren gemiddeld zo'n vierhonderd liter afgewerkt frituurvet en olie per week, en de komende weken zal dat dus vooral afgewerkte oliebollenolie zijn. Geen probleem voor de vethandelaar, hij giet de emmertjes in zijn schuur over in grotere vaten die gewild zijn bij zijn afnemers.

,,Want het is nou eenmaal brandstof'', weet hij over zijn handel. Het faillissement van Biodiesel Kampen was even een tegenvaller voor zijn afname, maar die klap werd al gauw weer opgevangen door de opvolgers van dat bedrijf. Sterker nog; misschien is de vraag naar afgewerkte frituurolie wel groter dan het aanbod, denkt hij. ,,Ik zou nog wel wat meer kwijt kunnen dan die vierhonderd liter per week die ik nu heb. Maar de vraag is wel of ik dat ook echt wil.''

Beheerder jachthaven

Want Sneeloper heeft daarnaast ook nog een vaste baan en is sinds afgelopen jaar de beheerder van jachthaven Seveningen - wat zeker in de opstartfase ook nog veel tijd kost. Het vetbedrijf is bewerkelijk, en eerlijk is eerlijk; erg rijk wordt 'ie er niet van. ,,Als ik alle uren optel en wat het oplevert'', rekent hij in zijn hoofd. ,,Dan kan het denk ik niet uit.''

Toch blijft hij er stug mee doorgaan, al was het alleen maar om de complimenten die hij laatst kreeg van een medewerker van het Waterschap. ,,Die zei me; je voorkomt een hoop ellende hiermee voor ons.'' En bovendien; Sneeloper kent dankzij het ophalen van de volle emmertjes frituurvet zo ongeveer het complete stratenplan van Kampen en IJsselmuiden uit zijn hoofd. ,,En ik kan het nakijken in mijn klantenbestand wie er veel frituurt en niet'', lacht de vethandelaar. ,,Sommige mensen hebben het emmertje in twee weken vol en sommigen doen er járen over.''

Met plastic zak en al

De afgewerkte olie of frituurvet komt niet rechtstreeks in de emmertjes van Vetservice Hajo terecht; het bedrijf levert de emmertjes inclusief plastic zakjes waar de vettigheid vlekkeloos in kan worden gedaan. Zodoende blijven de emmertjes relatief schoon, hoewel ze van de handelaar ook nog een wasbeurt krijgen voor ze weer terug in de roulatie gaan. De inhoud van de emmertjes giet Sneeloper over in grotere vaten, zelfs inclusief de plastic zakjes. Geen probleem voor de makers van dieselolie, weet Sneeloper inmiddels. ,,Het gaat allemaal nog een keer door een soort shredder, het plastic wordt eruit gefilterd en kan opnieuw worden gebruikt.''