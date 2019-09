Halt op verdere uitbreiding zorgwoningen Kampen ‘goede eerste stap’

,,De goeden moeten van de kwaden gescheiden worden’’, zegt voorzitter van de Ondernemers Vereniging Kampen (OVK) Fré Helleman. Binnen de vereniging gaat het geregeld over de overlast rond zorgwoningen in de binnenstad. ,,Het hangt er vanaf om wat voor woningen het gaat. Bij zorgwoningen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel gaat het prima, maar met drugsverslaafden is het een ander verhaal. Die complexen zijn een ramp. Bewoners zijn agressief naar elkaar, naar de leiding, naar omwonenden en voorbijgangers. Roepen van alles naar mensen die voorbij komen. Grof taalgebruik, racistische opmerkingen, soms seksueel getint. Dat is een probleem hoor. Voor iedereen. Panden op een A-locatie zijn er ook helemaal niet geschikt voor.’’