Handelaar Marinus (93) scharrelt nog altijd tussen zijn dakpannen in IJsselmuiden: ‘Als ik vandaag dood ga, wordt hier morgen gebouwd’

Een paar dakpannen nodig voor een eeuwenoud pandje? Kijk dan eens bij Marinus Diender (93) in IJsselmuiden. Zijn erf ligt er vol mee. Eens was het gouden handel, maar de grote loop is er inmiddels wel een beetje uit. Door zijn hoge leeftijd haalt hij geen nieuwe voorraad oude pannen meer in huis. Maar nog altijd komen mensen uit de wijde regio naar hem toe om te zoeken naar de ene pan die past bij wat er al ligt op het dak.