Handrem vergeten; auto belandt in IJssel bij Kampen

Brandweer, ambulance en een traumahelikopter zijn ter plaatse geweest. Meerdere duikteams en twee boten werden ingezet in het water. Een deel van de kade is afgezet. Het voertuig is gevonden.

Geen persoon in auto

Inmiddels is de auto uit het water getakeld. Politie Kampen laat weten dat er niemand in de auto aanwezig was. De deuren en ramen waren gesloten. Het onderzoek is afgerond.

Geen persoon te water

,,Toen wij hier aankwamen, kregen we het bericht dat mensen hun auto kwijt waren. Later bleek dat het om deze auto ging. Ze waren ervan overtuigd dat ze de wagen op de handrem hadden gezet, maar dat is niet zo. Dat kunnen we nu wel zien”, zegt woordvoerder Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland. ,,We hebben in het water nog gezocht, want de auto kon natuurlijk ook gestolen zijn, maar er is niemand aangetroffen. Bij de stoel van de passagier hing een jas, daardoor leek het voor veel mensen dat er een persoon achter het stuur zat.”