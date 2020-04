Hanzebankjesroute vertelt negen vrijheidsverhalen in Kamper binnenstad

‘Afhaal­huis­werk’ voor kinderen van de Bouwman­school in Kampen

3 april Het plein van De Bouwmanschool in Kampen fungeerde vanochtend als afhaallocatie voor huiswerk. Voor alle tweehonderd leerlingen van de school stond er een tasje met huiswerk klaar op het plein. ,,Het is fijn om de kinderen weer even te zien, we geven ze een knuffel op afstand,’’ vertelt de juf van groep 5.