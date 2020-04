Hanzeborden nu ook in handzame variant te koop in Kampen

Mag je in eigen land met de caravan of camper op pad? Dat ligt aan de bestemming

23 april De meivakantie staat voor de deur en dat betekent dat veel Nederlanders een of twee vrije weken voor de boeg hebben. Een trip naar het buitenland zit er niet in, maar mag je in eigen land wel met de camper of caravan op pad? Dat ligt aan de bestemming, zo blijkt.