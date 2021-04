Hanzepaviljoen begint te vroeg met hek; gemeente Kampen fluit ondernemer terug

Het ging om de aanleg van een hek met prikkeldraad, erkent initiatiefnemer Bart Jan Gardebroek van het Hanzepaviljoen. ,,Eén van onze leveranciers was blijkbaar te vroeg begonnen’’, aldus Gardebroek, die in het midden laat of hij afwist van die activiteiten. Het hekwerk met het prikkeldraad was overigens niet helemaal nieuw, is zijn verklaring. Want er stond al een hekwerk met prikkeldraad, maar dat was een stuk lager. ,,Er komen straks ook dure spullen te staan en ’s nachts wordt het terrein afgesloten. Dan volstaat het prikkeldraad niet meer wat er stond, daar stap je gewoon overheen.’’