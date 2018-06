'Hanzesteden moeten meebetalen aan museum voor koggewrak in Kampen'

Binnen vier jaar wordt besloten hoe de IJsselkogge wordt geëxposeerd in Kampen. Coalitiepartners ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks gaan daarvoor plannen maken. Het hart schreeuwt om een heus museum, dat mogelijk miljoenen kost. Het verstand zegt dat Kampen niet alleen de knip moet trekken. ,,Kunnen we niet behappen", weet Albert Holtland (kandidaat-wethouder GBK).

Belangrijkste

Het kwartet kijkt naar andere Hanzesteden voor een financiële bijdrage. ,,Er zijn er genoeg", grapt Holtland. Waarom zouden zij meebetalen aan een museum in Kampen? ,,Omdat Kampen vroeger de belangrijkste Hanzestad in Nederland was. En dat nog steeds is."

Volgens Geert Meijering (CDA) is het geen onredelijke eis. ,,Op toeristisch gebied werken we al goed samen", verklaart de wethouder, die vier jaar door wil. ,,Toeristen die naar de kogge komen kijken, blijven heus niet alleen in Kampen. Als het aanbod in Kampen wordt versterkt, is dat ook goed voor andere Hanzesteden."