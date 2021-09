Hanzetijd opent de deur van het Stedelijk naar de Nederlandse canon

De Schepenzaal uit 1545, het vredesverdrag van Stralsund (1370) en de drinkhoorn van het Sint Anna-Gilde (1369); alle drie maken ze voortaan deel uit van de Nederlandse canon, in het venster in die canon van de Hanze. Dat venster had tot dusver geen voorwerpen, maar door de erkenning van het Kamper museum nu dus wel. En sterker nog; het Stedelijk is het eerste museum in heel Overijssel dat wordt genoemd in die canon.