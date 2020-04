Hap voor hap verschijnt het Kamper voedselbos

Adopteer een boom of struik



De initiatiefnemers van het Voedselbos hopen dat Kampenaren mee willen werken aan het eetbare bos, en bijvoorbeeld tegen een vergoeding een boom of struik of plant willen ‘adopteren’. ,,Een eigen boom in het stadspark, dat kan ook niet iedereen zeggen’’, lacht Hanjo IJkhout om die gedachte. Wie wil kan zich nu aanmelden (IJkhout001@zonnet.nl) en in het najaar zijn of haar eigen boom of struik planten - om in de toekomst mee te kunnen delen in de oogst van het bos.