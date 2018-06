Harde kritiek op 'drankmotie' PvdA Kampen

De socialisten vinden dat raadsleden een voorbeeldfunctie hebben. Na een vergadering over alcoholmatiging onder jongeren is het ongepast om een wijntje te drinken, vindt Manfred Haveman. ,,De setting is van belang", aldus Martine Wiltjer (ChristenUnie). ,,Een sportkantine met veel jeugd is anders dan een borrel in het gemeentehuis zonder jeugd."